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Diyarbakır'da kaza sonrası sürücüler arasında kavga

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Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazadan sonra 2 sürücü kavga etti, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından 2 sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Sürücüler, daha sonra araçlarına binip, bölgeden ayrıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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