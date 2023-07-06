Diyarbakır'da kaza sonrası denetimler sıklaştırıldı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde cipin, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgede hem sivil hem de resmi polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Kazaların sık yaşandığı bölgede 20 ekip ve 40 personelle denetim yapan ekipler, 3 günde 122 sürücüye radar ile tespit edilen hız ihlalinden, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 321 sürücüye ise çeşitli kural ihlallerinden toplam 605 bin 721 TL para cezası kesti. Uygulamada 11 araç trafikten menedilirken, denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaza, 30 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne gitmekte olan Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E.'nin kullandığı 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.?ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler Bager Polat ve O.E. ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gündoğar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. Öte yandan kaza kameraya da yansıdı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan cipin sürücüsü Bager Polat, gözaltına alındı. 1.27 promil alkollü çıkan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KAZANIN OLDUĞU BÖLGEDE 3 GÜNDE 536 ARAÇTA DENETİM

Olayın hemen ardından, kazaların sık yaşandığı bölgede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinden özel bir ekip oluşturuldu. Bölgede belirlenen cadde ve bulvarlarda devriye atan ekipler, hız ihlali, makas atma ve drift atma gibi trafiği tehlikeye sokan sürücüleri belirleyerek resmi ekiplere bildirmeye başladı. Sivil trafik ekiplerinin uyarısıyla belirlenen araçlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Bölgede 20 ekip ve 40 personelle denetim yapan ekipler, kazadan sonraki 3 günde 536 araçta denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 122 sürücüye radar ile tespit edilen hız ihlalinden, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 321 sürücüye ise çeşitli kural ihlallerinden toplam 605 bin 721 TL para cezası kesti. Uygulamada 11 araç ise trafikten menedilirken, denetimlerin süreceği öğrenildi. (DHA)