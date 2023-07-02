Diyarbakır'da kaza sonrası denetimler sıklaştırıldı

DİYARBAKIR'da cipin, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgede polis, denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimde 7 saatte 6 araç trafikten men edilirken, farklı kural ihlalleri yapan 170 sürücüye de 200 bin 100 TL ceza kesildi.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde 30 Haziran'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.'ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.