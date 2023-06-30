Diyarbakır'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araç kaldırıma çıkarak alışveriş merkezine girdi. Kaza sonucunda kavşak trafiğe kapatıldı.

DİYARBAKIR'da aynı istikamette seyir halinde olan otomobil, kavşakta önündeki hafif ticari araca çarptıktan sonra her iki araç da kaldırıma çıkarak yol kenarındaki alışveriş merkezine girdi. Kazada kaldırımda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 yaya ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Kadir Aksu yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı lüks otomobil, Fırat Bulvarı kavşağında önünde seyir halinde olan O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca çarparak sürükledi. Savrulan iki araç kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptıktan sonra alışveriş merkezinin kapalı olan kepenklerini kırarak içeriye girdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.