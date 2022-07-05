Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı
AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için arama çalışması başlatıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan Kuru'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Kuru'nun bulunması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
AA / Aziz Aslan - Güncel