Diyarbakır'da kayıp kızla ilgili tutuklama
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.
2 SUÇTAN TUTUKLANDI
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.