Diyarbakır'da kayıp kızla ilgili tutuklama

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.