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Diyarbakır'da kayıp kız çocuğuyla ilgili tutuklama

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası ve mahalle muhtarı Salim Güran tutuklandı.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran tutuklandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden 21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Narin'in arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından bu sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Salim Güran, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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