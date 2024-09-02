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Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu soruşturması: Amcasının evinde arama yapılıyor

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın gözaltına alınmasının ardından, diğer amcası A.R.G'nin evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran soruşturması kapsamında amcası Salim Güran'ın gözaltına alınmasının ardından, kent merkezinde ikamet eden diğer amcası A.R.G'nin evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde evinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışması 13'üncü gününde sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Narin Güran'ın Diyarbakır'da kent merkezinde ikamet eden bir diğer amcası A.R.G'nin evinde arama başlattı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Soruşturma Diyarbakır Jandarma 3-sayfa Güncel

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