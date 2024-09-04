Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin Güran için mezarlıkta arama yapıldı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında, soruşturmayı yürüten savcı gözetiminde mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin Güran, 21 Ağustos günü evinden ayrılıp, gittiği Kur'an kursundan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 1 Eylül'de Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, "kasten adam öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda polis, AFAD, UMKE, sağlık çalışanları, itfaiye erleri, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı 2 bine aşkın kişi tarafından Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 15'inci günde devam ediyor.

Bugünkü arama çalışmaları, Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı gözetiminde yapıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, yer altı görüntülüme cihazıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta arama yaptı.

15 gündür süren arama çalışmalarında henüz Narin'e ait bir ize rastlanmadı.