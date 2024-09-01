Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları yoğunlaştı

ÇALIŞMALAR BİR NOKTADA YOĞUNLAŞTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran'ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,