Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları yoğunlaştı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları, ekili tarlalarda yoğunlaştırıldı.
ÇALIŞMALAR BİR NOKTADA YOĞUNLAŞTI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran'ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.
Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,