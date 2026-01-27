Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 6 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 6. gününde sürüyor.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 135 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri ile 4 drone kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Bölgede etkili olan sis ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.