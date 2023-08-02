Diyarbakır'da Kayıp Kadın Evde Ölü Bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan kadın evde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan kadın evde ölü bulundu.

Ziya Gökalp Mahallesi Bayrampaşa Sokak'ta kokunun binaya ve sokağa yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Polis ekipleri eve girince 60 yaşındaki Nevin Atok'un cesedini buldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - DİYARBAKIR