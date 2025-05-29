Diyarbakır'da Kayıp İlyas Y. Bulundu

Diyarbakır'da Kayıp İlyas Y. Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, kayıp olduğu iddia edilen İlyas Y.'ye ulaştıklarını ve kendisinin kayıp olmadığını, sadece bir yanlış anlaşılma yaşandığını açıkladı.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü kayıp olduğu iddia edilen kişiye ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında İlyas Y'nin kayıp olduğu haberleri üzerine ekipler tarafından araştırma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kayıp olduğu iddia edilen İlyas Y'ye ulaşılmıştır. Kendisi 'kayıp olmadığını, sadece yanlış anlaşılma olduğunu, herhangi bir suça maruz kalmadığını, bir mağduriyetinin olmadığını' beyan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.