Diyarbakır'da Kayıp İlyas Y. Bulundu

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü kayıp olduğu iddia edilen kişiye ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında İlyas Y'nin kayıp olduğu haberleri üzerine ekipler tarafından araştırma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kayıp olduğu iddia edilen İlyas Y'ye ulaşılmıştır. Kendisi 'kayıp olmadığını, sadece yanlış anlaşılma olduğunu, herhangi bir suça maruz kalmadığını, bir mağduriyetinin olmadığını' beyan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.