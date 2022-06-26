DİYARBAKIR - Kayıp epilepsi hastası kadın için arama çalışması başlatıldı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kayıp epilepsi hastası Şenay Köse (27) için arama çalışması başlatıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kayıp epilepsi hastası Şenay Köse (27) için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayrambaşı köyünde yaşayan Şenay Köse'nin kocası, sabah saatlerinde eşinin evde olmadığını fark etti. Köy çevresinde arama yapan yakınları ve köylüler Köse'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, iz köpekleri ve drone ile arama çalışması başlattı. Köse'nin bulunması için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. AA / Bestami Bodruk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR - Kayıp epilepsi hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.