Diyarbakır'da Kayınpederini Öldüren Şahıs Aranıyor

Diyarbakır'da, kayınpederini silahla öldüren, dini nikahlı eşini ve kayınvalidesini yaraladıktan sonra kaçan kişi aranıyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesi Musa Anter caddesinde, dini nikahlı eşinin ailesinin evine giden 30 yaşındaki S.A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınpederi Y.B, kayınvalidesi S.B. (45) ve dini nikahlı eşi E.B'yi (29) tabancayla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A'nın yakalanması için polis, çalışma başlattı.