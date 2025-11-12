Diyarbakır'da Kaybolan Polis Memurunu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

DİYARBAKIR'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi (35) arama çalışmaları, 5'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 Kasım'da hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 5'inci gününde; aramalar, hastane arıtma havuzlarında, Hevsel Bahçeleri'nde ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı.