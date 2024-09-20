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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Ölümü Oksijensiz Bırakılma Nedeniyle Gerçekleşti

Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Ölümü Oksijensiz Bırakılma Nedeniyle Gerçekleşti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın otopsi raporu, ölüm nedeninin ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz kalma olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi raporunda ölümünün 'ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı' olduğu belirlendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Narin'in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor tamamlandı.

'OKSİJENSİZ BIRAKILMIŞ'

Raporda, Narin'in ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, Narin'in bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.

Raporda, Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Diyarbakır Politika Adli Tıp Cinayet 3-sayfa Güncel Otopsi Bağlar

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