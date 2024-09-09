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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, 11 saat süren otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi 11 saat süren otopsinin ardından bu sabah saat 10.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi dün akşam saatlarinde sona erdi. 8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 11 saat süren otopsi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Narin'in cenazesi bu sabah saat 10.00 sıralarında yakınlarına teslim edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cenazesinin Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda bugün saat 11.00'de defnedileceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Diyarbakır Güncel Otopsi Bağlar Yaşam

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