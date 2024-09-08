Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cenazesi otopsi sonrası köyüne götürülecek

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, öğle saatlerinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildi. 13 uzman ekip tarafından 10 saat süren otopsi sona erdi. Narin'in naaşı toprağa verilmek üzere köyüne götürülecek.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi. 8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 10 saat süren otopsi sona erdi. Narin'in naaşı yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak doğduğu ve öldürüldüğü köyde toprağa verilecek.