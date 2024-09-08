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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulunduğunu açıkladı.

VALİ ZORLUOĞLU: ÇUVAL İÇERİSİNDE, ÜZERİ TAŞLA GİZLENMİŞ VAZİYETTE BULUNDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, "Bilindiği üzere, ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Narin Güran kızımız, 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda, başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutu ile ilgili çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada, kayıp çocuk Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur" dedi.

'DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLEREK KAPATILMIŞ'

Narin'in öldürüldükten sonra çuvala konularak dere kenarına şüphe uyandırmayacak şekilde gizlendiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisinde konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisinde yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış, uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, başımız sağ olsun" diye konuştu.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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