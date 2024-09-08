Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, kayıp Narin ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.