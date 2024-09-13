Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın babası: 'Devlet bu işi çözecek'

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturmada gözaltına alınıp, serbest bırakılan babası Arif Güran, tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a ilişkin, "O şahıs, her akşam camide yanımda oturan bir insan. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Onun verdiği 4-5 çelişkili ifade var. Bu savcılarımızın işidir" dedi.

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Baba Arif Güran ile birlikte 4'ü adli kontrol şartıyla toplam 14 şüpheli, sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Aralarında Narin'in annesi Yüksel ile ağabeyi Enes Güran'ın da olduğu 8 şüpheli de tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Baba Arif Güran, serbest bırakılmasının ardından ilk olarak gece saatlerinde kızı Narin'in mezarını ziyaret etti.

'DOSYA İLE İLGİLİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTEMİYORUM'

Taziyeleri kabul eden Arif Güran, suçlunun ortaya çıkarılacağına inandığını ifade ederek, "İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. Devlet elinden gelenin fazlasını bile yapmış. Temennim, kızımın sağ bulunmasıydı. Ölü bulunması bile kızımın bir mezarının bile olması… Devletin bir çabasıydı illaki. Soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle kim olursa olsun, devlet ortaya çıkarak. Kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illaki süreçte yavaş yavaş hepsini çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynıdır. Dosya ile ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Benimle bir şey paylaştıkları yok. Dedikodular, yalan haberler nedeniyle acımı yaşayamıyorum. 'Baba mezara gelmemiş' diyorlar, sabah buradaydım. Mezara gelip, kızımın fotoğrafını çekiyorlar, fenomenler nemalanmasınlar. Jandarmamız elinden geleni yapıyor. Süreç devam ediyor" dedi.

'DEVLET BU İŞİ ÇÖZECEK'

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Arif Güran, "Gözaltında değildim, misafirdim. Allah onlardan razı olsun. Sadece bunla bitmeyecek, devlet, savcılık, araştırmalar devam ediyor. Hep beraber göreceğiz. Allah kahru perişan etsin, bir baba daha ne demek ister? Rabb'im onların da evine bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Şatafatlı bir hayatımız yoktu. Soruşturma devam ediyor, biz de sizin gibi devletten o şekilde bilgi alıyoruz. Devlet kimden şüphelenirse, herkesi alabilir. Beni de alabilir. Soruşturmanın selameti için herkesi de alabilir, bütün köyü de alabilir. Devlet bu işi çözecek, kızımın kanını yerde bırakmayacak. Sadece beklemedeyim, çok yorgunum. Medya konumunda ailem için de çok fazla yorumlar yapıyor. Devletin bir merceği, valilik vardır. Ne derlerse doğrudur. Oğlum Enes bir kere alındı, bırakıldı. Bir daha da alınır, bırakılır, bunlar savcılığın işleridir. Kim yakalanırsa yakalansın, soruşturmanın sürmesi için herkes yakalanabilir" diye konuştu.

'TÜRK HALKI KIZIMA SAHİP ÇIKMIŞTIR'

Türk halkının Narin'e sahip çıktığını ifade eden Güran, daha önce tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile ilgili de şöyle konuştu:

"O şahıs, her akşam camide yanımda oturan bir insan. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Onun verdiği 4-5 çelişkili ifade var. Bu savcılarımızın işidir. Köy yaklaşık 90 hanelik köydür. 5-6 ayrı soy isimde insanlar var, yüzde 90'ı Güranlar değil. Yüzyıllardır bu köydeler. Neyin ne olduğunu bilmiyorum, bilseydim söylerdim. İnanıyorum, adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı kızıma sahip çıkmıştır, inşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkaracaktır. Sabaha karşı geldiğimde mezarlıktaydım. Sosyal medyada çok yalan, dolan, küfürler dolanıyor. Herkesin bir şerefi vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman, hiçbir şey ortada kalmayacak, her şeyi ortaya çıkaracak."