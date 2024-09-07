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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları 18. gününde de devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 18'inci güne girdi. İhbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

MAHALLENİN ÇEVRESİ 8 KEZ ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı. Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

YİNE NARİN'E AİT İZ YOK

Çalışmalar bugün 18'inci gününe girerken, yapılan ihbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yaptı. Dalgıç ekipler gölette uzun şişlerle, diğer ekipler de kayalık bölgelerde iz takip köpekleri ile arama gerçekleştirdi. Ancak Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır 3-sayfa Güncel Bağlar

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