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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu amca yeniden ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Tutuklu olan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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