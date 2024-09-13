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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler

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Diyarbakır Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamındaki görüşmelerde dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Amcası ve işçisi arasında geçen Kürtçe konuşmada, 'henüz ölmemiş' ifadesi dikkat çekti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) tutuklanan amcası Salim Güran ile işçisi R.A.'nın görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan R.A.'nın, Salim Güran ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü. Salim Güran'ın 'O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde' sözlerine R.A.'nın 'Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş' cevabını verdiği ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrolle serbest bırakılan tutuklu sanık Salim Güran'ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi.

'TAMAM, DAHA ÖLMEMİŞ'

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos'ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54'te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran'ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.

'PAMUK KURTLANMASI OLAYI, OLAY GÜNÜ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ'

R.A. ayrıca kendisine sorulan, 'Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiğini, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir? sorusu üzerine 'Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı, olay günü gerçekleşmemişti' dedi.

R.A., diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı tanıyıp tanımadığı sorusuna ise 'Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam' cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Diyarbakır Bağlar

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