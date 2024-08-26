Diyarbakır'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma ve gönüllülerden oluşan ekip, sazlık ve bataklık alanda arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri de mahalle çevresinde arama faaliyetlerine devam etti.
BATAKLIK VE SAZLIK ALANLARDA ARAMA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarının 6'ncı gününde AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, öğleden sonra mahallenin aşağısındaki sazlık ve bataklık alanda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat devam eden arama faaliyetinden bir sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri de gün boyu, mahalle çevresinde farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı.
Emrah KIZIL-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,