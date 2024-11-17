Diyarbakır'da Kaybolan Kadın Bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 42 yaşındaki kadın bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Baltacı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Ayfer Y'den dün öğle vaktinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Haber verilmesi üzerine AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ve vatandaşların da katılımıyla yapılan arama sonucunda Ayfer Y, bugün öğle saatlerinde köy kırsalında bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu belirlenen Ayfer Y, yakınlarına teslim edildi.