Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da kaybolan genç kızın annesinden yürek burkan açıklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan genç kızın annesi, kızının nerede olduğunu bilmediğini ve onu bulmalarını istediğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Benim kızım saat 13.00'te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı, 'Ay ben Kur'an kursuna geç kaldımö dedi. 'Kızım gitme sıcaktır, zaten ders bitmiş' dedim. 'Anne dörde kadar ders var. Yalvarıyorum beni çağırma, sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları yeni tatilden gelmiş, kızları özlemişim' dedi. Ben sadece bunu gördüm, daha sonra kızımı görmemişim. Nereye gitmiş, bilmiyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar. Gücü vardır, bir kızım tektirö dedi.

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Narin'in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır 3-sayfa Bağlar 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı?
title