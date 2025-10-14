Diyarbakır'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu.

Alzheimer hastası 80 yaşındaki C.A'nın, dün akşam kırsal Uğrak Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri C.A'yı bulmak için arama çalışması yürüttü.

Yaşlı adam yaklaşık 15 saat sonra mahalle kırsalındaki ormanlık alanda bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu öğrenilen C.A. ailesine teslim edildi.