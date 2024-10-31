Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cesedinin Taşınmasıyla İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar ile ilgili jandarma ve savcılar tarafından yapılan olay yeri keşif görüntüleri yayınlandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.