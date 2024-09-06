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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları 17. gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından Eğertutmaz deresinde yoğunlaştırıldı.

DİYARBAKIR Narin Güran'ı arama çalışmaları 17'nci günde

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 17'nci günde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından Eğertutmaz deresinde yoğunlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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