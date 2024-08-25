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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Diyarbakır'da 4 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için havadan ve karadan arama çalışması sürüyor. Güran ailesinin kayıp başvurusu üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kan lekelerine rastlanıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 4 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için havadan ve karadan arama çalışması sürüyor.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin'den, 21 Ağustos günü öğle saatlerinde Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılmasından sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aynı gün bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sabah saatlerinde sulama kanalında, arama kurtarma ve diğer ekipler ise mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü. Ekiplerin arama çalışmalarını Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, polis helikopterinden izledi.

Kan lekelerine rastlanıldı

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Gürkan ailesinin kaldığı evin yakınlarında kan lekelerine rastlanıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından lekelerinin kime ait olduğu belirleneceği bildirildi.

Narin'in için bölgede havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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