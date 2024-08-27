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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler su kuyularında ve tarlalarda arama yapıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 7'nci günde sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

SU KUYULARI VE TARLALARDA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama çalışması başlattı. 100 personelden oluşan AFAD ile Dicle Üniversitesi, Kup Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi arama kurtarma ekipleri de mahalle çevresindeki 500 dönümlük pamuk ve mısır tarlalarında arama yapıyor. Jandarma ekiplerinin mahalle çevresinde oluşturdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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