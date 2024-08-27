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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, mahalle çevresi, su kuyuları ve atıl alanlarda arama gerçekleştiriyor. Ailenin umudu devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Güran ailesini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem ve İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da aileye ziyarette bulundu.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

"Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz"

Baba Arif Güran, AA muhabirine, bir an önce kızını kucağına almayı temenni ettiğini söyledi.

Güran, "Duyan, gören, şüphelenen kim varsa beni arayacaklarına devleti arasın çünkü devlet her yerdedir. Sosyal medyadaki açıklamalar kesinlikle yalandır, itibar etmeyin. Bir gelişme olursa İçişleri Bakanımız ve valimiz zaten açıklama yapacaktır. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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