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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve üniversite ekipleri tarafından yapılan arama faaliyetleri devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama gerçekleştirdi.

AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda çalışma yürütüyor.

Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti de kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve vatandaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kızının bulunması için emek veren herkese teşekkür eden Güran, şöyle konuştu:

"Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz."

Kızının kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıkıp eve doğru geldiğini kaydeden Güran, okulun güvenlik kamerasından eve doğru geldiğinin görüldüğünü belirtti.

Güran, "Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez. Allah herkesten razı olsun, devletin eksikliğini vermesin. Devlet şu an elinden gelen imkanın daha fazlasını yapıyor. Bir baba, akraba, ağabey gibi destek veriyor ve yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi.

"Geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir"

Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kayıp olduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Valilikçe paylaşılan görüntüde de ekiplerin köyde, köy çevresinde, tarlalarda ve sulama kanalındaki arama çalışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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