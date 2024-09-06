Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 17. güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 17'nci güne girdi. Çalışmalar, Narin'in kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

NARİN'İ ÖZEL EKİP ARIYOR

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

MEZARLIKTA ARAMA YAPILDI

Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

ÇALIŞMALAR DEREDE YOĞUNLAŞTI

Çalışmaların 17'nci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Bağlar Yaşam

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Türkiye Galler maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Uluslar Ligi puan durumu Türkiye kaçıncı sırada? Galler Türkiye hangi kanalda? Türkiye Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Eylül Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Narin bulundu mu, Narin ne zaman kaybolmuştu? Narin nerede aranıyor? Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Eylül Bornova, Konak, Bergama su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kötü Kan yeni ölüm fragmanı izleme linki var mı?
title