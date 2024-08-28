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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından yapılan aramalarda henüz bir sonuç elde edilemedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, Afad, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Mahalledeki Tavşantepe İlkokulunda kurulan Hareket Merkezi'nde tüm ekiplerin koordineli bir şekilde arama çalışması yapması sağlanıyor.

Her detayın en ince ayrıntısına kadar incelendiği soruşturmada, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin peyderpey ifadesine başvuruluyor.

Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma'ya (JAK) bağlı dalgıç ekipler de mahalledeki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda arama yaptı.

Derede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı

Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde iş makinesinin desteğiyle Eğertutmaz Deresi'nde başlatılan çalışma bugün de sürdü.

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yürüttü.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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