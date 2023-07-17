Diyarbakır'da Kaybolan 6 Yaşındaki Kız Aranıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu, ekipler tarafından karada ve kaybolduğu yerin yakınındaki su kanalında aranıyor. Sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı.