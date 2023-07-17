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Diyarbakır'da Kaybolan 6 Yaşındaki Kız Aranıyor

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu, ekipler tarafından karada ve kaybolduğu yerin yakınındaki su kanalında aranıyor. Sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız, ekipler tarafından karada ve kaybolduğu yerin yakınındaki su kanalında aranıyor.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğu karada ararken, kaybolduğu yerin yakınından geçen su kanalında da çalışmalarını kurbağa adamlarla sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır AFAD Güncel Haberler

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