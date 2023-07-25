Diyarbakır'da kavun almak için gelen kamyonet alevlere teslim oldu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Iğdır'dan kavun almaya gelen kamyonet, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Iğdır'dan kavun almaya gelen kamyonet alevlere teslim oldu.
Iğdır'dan Çınar ilçesinde kavun almayan gelen Mehmet Zeki Alp idaresindeki 65 ABM 033 kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarın çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel