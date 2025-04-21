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Diyarbakır'da Kavga Sonrası Otomobiliyle Köprüden Düştü

Diyarbakır'da Kavga Sonrası Otomobiliyle Köprüden Düştü
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Diyarbakır'da bir sürücü, kavga ettiği kişilerden kaçarken kontrolünü kaybederek köprüden yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da kavga ettiği kişilerce kovalanan ve otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla köprünün korkuluklarını kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikte düştü. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün arazide hayvanlarını otlatan çoban, kendisine saldırmaya çalışan köpeği uzaklaştırdıktan sonra sahibiyle tartışma yaşadı. Ardından çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sonlandı. Bugün de akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı. Darbedilen M.K., kendisini kovalayanlardan 34 GMJ 07 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Köprüye geldiğinde kontrolü kaybeden M.K., korkulukları kıran otomobiliyle yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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