Diyarbakır'da Kavga: Polis Havaya Ateş Açarak Müdahale Etti

Bismil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı ve olaya karışan bazı kişileri emniyete götürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülenirken, bazı kişilerin olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri olaya karışan bazı kişileri ifade için emniyete götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
