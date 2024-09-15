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Diyarbakır'da Kavga Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kavgada A.K. tarafından bıçaklanan Sudenaz Uran yaşamını yitirirken, V.Y. yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K.'nin sorgulanmasına başlandı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kavgada A.K. (33) tarafından bıçaklanan Sudenaz Uran (32) hayatını kaybetti, V.Y. (33) ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. A.K., ile Sudenaz Uran ve V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada A.K., yanında taşıdığı bıçakla Sudenaz Uran ve V.Y.'yi yaraladı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sudenaz Uran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. V.Y.'nin tedavisi sürerken, Sudenaz Uran'ın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, şüpheli A.K.'yi, Tesisler Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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