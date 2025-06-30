Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli Ö.B, jandarma tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki "kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B, merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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