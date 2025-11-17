Haberler

Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Diyarbakır'da, 2014'ten bu yana 'kasten öldürme' suçundan aranan E.A, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır'da, "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 2014'ten beri "kasten öldürme" suçundan aranan E.A, merkez Sur ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
