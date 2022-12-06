DİYARBAKIR'DA KASIM AYI İÇERİSİNDE 178 KİŞİ TUTUKLANDI
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DİYARBAKIR'da polis ekiplerin kasım ayı içerisinde yapılan asayiş çalışmalarında yakalanan 2 bin 234 şüpheliden 178'i tutuklandı.
DİYARBAKIR'da polis ekiplerin kasım ayı içerisinde yapılan asayiş çalışmalarında yakalanan 2 bin 234 şüpheliden 178'i tutuklandı. Çalışmalarda 183 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ekiplerince kasım ayı içerisinde 2 bin 234 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 178'i tutuklanırken 60 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalışmalarda 153 tabanca, 3 av tüfeği, 27 kurusıkı tabanca, 1591 fişek, 60 telefon ve çok sayıda ziynet eşya ele geçirildi.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel