Diyarbakır'da karpuz üreticilerine destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü korumak ve üretimine teşvik etmek amacıyla çiftçilere malzeme desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler ve Daire Başkanlığı kentin sembollerinden Diyarbakır karpuzunu yabancı gübre ve fidelerden korumak amacıyla, 40 çiftçiye 90 dekar alan için malzeme dağıttı.

Ali Emiri Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, karpuz yetiştiriciliğinin Diyarbakır'da sürdürülebilmesi için gerekli desteklemeleri yaptıklarını belirtti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Vali Ali İhsan Su'nun talimatı doğrultusunda üretimin her çeşidini desteklemek için gayret ediyoruz. Diyarbakır ile özdeşleşen karpuzun gelecek nesillere aktarılması lazım. Özellikle sürme çeşidinin Diyarbakır'da ekiminin arttırılması lazım. Tohum, gübre, ilaçlama ve diğer alanlardaki desteklerle üreticilerimizin yanında olacağız. Hem festivaller hem de diğer organizasyonlarla Diyarbakır karpuzunun bütün dünyada tanınması noktasında çalışmalara devam edeceğiz."

Program, çiftçilere malzeme dağıtımıyla sona erdi.