Diyarbakır'da Kardeşler Arasında Çıkan Tartışmada Baba ve Oğul Yaralandı

Diyarbakır'da kardeşi Hüsnü A.'nın nişanına çağrılmayan Hasan A.'nın ailesiyle arasında husumet oluştu. Hasan A., bugün çay bahçesinde karşılaştığı babası Ahmet A. ile diğer kardeşi Avreş A.'ya çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açarak yaraladı. Baba ve oğul ayaklarından yaralandı. Şüpheli Hasan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da kardeşi Hüsnü A.'nın nişanına çağrılmayan Hasan A.'nın ailesiyle arasında husumet oluştu. Hasan A., bugün çay bahçesinde karşılaştığı babası Ahmet A. ile diğer kardeşi Avreş A.'ya çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşinin nişan törenine davet edilmeyen Hasan A. ile ailesi arasında husumet oluştu. Hasan A., bugün çay bahçesinde karşılaştığı babası Ahmet A. ile diğer kardeşi Avreş A arasında nişan daveti nedeniyle tartıştı. Sözlü tartışma sırasında belinden tabancayı çıkaran Hasan A., babası ve kardeşine art arda ateş açtı. Silah sesleri üzerine çay bahçesinde bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince babası ve kardeşini tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli Hasan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.