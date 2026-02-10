Haberler

3 yaşındaki İlyas, kazara ateşlenen tabancadan çıkan mermi ile öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kardeşinin oynarken kazara ateşlediği tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu 3 yaşındaki İlyas D. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre kardeşinin oynarken kazara ateşlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İlyas D. (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İlyas D.'nin kardeşinin oynadığı tabanca kazara ateşlendi. Tabancadan çıkan mermi, İlyas D.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlyas D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas D., dün yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş

4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Komşu konuştu