Diyarbakır'da Kardeş Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, V.A. isimli bir kişi, tartıştığı kardeşi M.A.'yı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası sağlık ekipleri M.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. V.A. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde V.A. ile kardeşi M.A. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından V.A, kardeşi M.A'yı silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheli V.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.