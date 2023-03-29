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Diyarbakır'da, karayolunda istinat duvarı çöktü

Diyarbakır'da, karayolunda istinat duvarı çöktü

Güncel Haberler

DİYARBAKIR'da, karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü, yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

DİYARBAKIR'da, karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü, yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Ovabağ karayolunda meydana geldi. Yol kenarında bulunan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Karayolunun bir kısmı ulaşıma kapanırken, yol üzerindeki bir restorana ait tabela da yan yattı. Olayda yaralanan olmazken, yol ise Karayolları ekiplerince temizlendi. Temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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